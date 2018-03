Què fer aquest cap de setmana?

Música dels Beatles, propostes teatrals i paelles de carxofes són algunes de les propostes

Actualitzada 16/03/2018 a les 10:21

Diverses activitats previstes per aquest cap de setmana per tots aquells que tinguin ganes de fer coses i no quedar-se a casa. Des del Diari Més us fem algunes propostes:Dissabte, a, l'Associació Aurora i la Fundació Repsol organitzaran la 7a Plantada Popular. Enguany, com l'any passat, l'activitat es farà al marge dret del riu Francolí, aigües amunt del pont de Santa Tecla. Els organitzadors oferiran un obsequi i un refrigeri a tots els participants. A les onze, es presentarà l'activitat i a partir de les 11:15, s'iniciarà l'activitat. Les persones interessades es poden inscriure a través de www.reforestatgn.org o enviant les vostres dades (nom i cognoms, telèfon i correu electrònic) a administracio@associacioaurora.org o trucant al 977.520.205., la nit de dissabte, tornarà The Beatboys. Aquest grup de joves vénen a fer-nos reviure tots els grans èxits dels quatre de Liverpool i altres temes no tan coneguts. Un espectacle que no decebrà als fans de la mítica banda. Serà a la Sala Zero a les 22:00 hores. Més info, aquí , a la Sala Trono, aquest cap de setmana, acollirà l'obra Llibres per cremar. La ciutat està assetjada i som al pic de l'hivern. Al pis del professor, on es refugien el seu assistent Daniel i la Marina, estudiant d'últim any i amant del Daniel, només un combustible els pot permetre lluitar contra el fred: els llibres. Però no tothom hi està d'acord. A mesura que passen els dies i que el fred els tenalla, els principis ètics trontollen, es giren les tornes i el triangle format pels tres personatges s'anirà enterbolint a causa de la gelosia. Serà el dissabte 17 de març a les 20:30 i diumenge 18 de març a les 18:30. Més info, aquí dissabte, també tindrà lloc una xerrada Masculinidades en el feminismo, a càrrec de José Ibarz, escriptor i membre del col·lectiu feminista Fridas. Serà a les19 hores a l' Espai Jove Kesse (c. Sant Antoni Maria Claret, 12-14, Tarragona)., dissabte, tindrà lloc un Taller de cuina creativa i de reaprofitament. Serà a les 10:00 a l'Espai Elyssian. Taller flexiterià, apte per intolerants ala lacotsa i al glúten. Preu del taller, 25 euros., diumenge a les 12: 00 hores, tindrà lloc el Pregó de Setmana Santa. Serà a càrrec d'Adolf Quetcuti Carceller, president de la Confraria de Sant Magí Màrtir de Tarragona i President del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona. L'acte se celebrarà al Saló de Plens de l'Ajuntament de Tarragona (plaça de la Font,1).acull la sisena edició de les jornades gastronòmiques Encarxofa’t a Cambrils amb molt de gust fins el 25 de març. Durant dues setmanes, una trentena de restaurants de Cambrils oferiran menús per assaborir la carxofa a la vila marinera. El diumenge 18 de març a partir de les 11 hores, a la plaça del Pòsit hi haurà un tast de paelles encarxofades elaborades de la mà dels diferents restaurants participants en la campanya., aquest diumenge tindrà lloc una degustació popular de l'Olla (escudella amb salsa romesco). Serà partir de les 13:00 hores al Parc del Comunidor. Es preveu que es reparteixin unes 500 racions d’aquest plat típic altafullenc. L’elaboració d’aquest àpat va a càrrec de la Brigada Municipal i l’Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla. L’Olla està feta a partir de cigrons, patates, conill, pollastre i costella de porc. La seva particularitat és el valor afegit d'un tipus de salsa de romesco que només coneixen els que la cuinen. Els tiquets ja es poden adquirir a un preu de 4€ a l’Ajuntament d’Altafulla, a la Gelateria La Perla, a l’Estanc Pijuan, i en el mateix dia de la celebració. Cal que els assistents portin plats, gots i coberts., també tindrà lloc el mateix diumenge, tindrà lloc el dia de l'Arbre i una bicicletada infantil. S’iniciarà a les 10 del matí a l’entorn de l’Era del Castell amb una bicicletada popular a càrrec de la Penya Ciclista d’Altafulla, que acabarà amb una plantada d’arbres a la zona verda del tram final del carrer Santa Marta –darrera la Vil·la romana dels Munts, i un refrigeri per commemorar el Dia de l’Arbre., i per segon any consecutiu, es posa en marxa la campanya Ranxets amb 13 restaurants que participen en aquesta promoció que organitza les regidories de Turisme i de Comerç, Indústria i Activitats. El tret de sortida de la campanya tindrà lloc el diumenge amb la Mostra de Ranxets. A partir de les 12.30 hores, començarà la degustació. Els tiquets es podran comprar el mateix dia a l'envelat de Cal Bofill.I a, aquest cap de setmana, podrem visitar la fira Bestial a FiraReus. Un dels seus trets més característics és el catàleg d'activitats que contempla des de desfilades de moda fins a tallers infantils, entre d'altres. L'horari de la fira és d'11 a 20 h. El preu general de l'entrada és de 5 € i de 4 € amb el Carnet Jove.També a, dissabte, tindrà lloc una Trobada de corals infantils al Teatre Bartrina. Serà a les 12:00 hores. Organitzat per l'Institut Municipal Reus Cultura i l'Escola de Música del Centre de Lectura.