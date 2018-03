Què fer aquest cap de setmana?

El Festival Food & Calçot a la TAP, la visita de la Pepa Pig, una nit de Jazz són algunes de les propostes per dissabte o diumenge

Aquest cap de setmana,presenta una cita diferent. Podrem gaudir de les calçotades a les food trucks que vindran aquest cap de setmana a Tarragona. La Tarraco Arena Plaça acollirà des de divendres a la tarda i fins al diumenge la primera edició del Festival Food & Calçot, una festa dedicada al calçot on els visitants podran trobar una catorzena de food trucks amb menjar variat per a tots els gustos. Els organitzadors ofereixen un pack calçot que inclou 15 calçots, salsa romesco, pa, beguda (refresc, aigua, copa de vi o cervesa), pitet, plat i tovalló. A més a més, es podrà completar amb les especialitats típiques de la calçotada que es trobaran als diferents food trucks que hi haurà a la plaça. Estarà disponible dissabte i diumenge de 13 a 16., dissabte, els més petits podran gaudir de la Peppa Pig la popular porqueta de la sèrie creada per Astley Baker Davies. A les 11.00 hores, a la botiga Abacus Tarragona, ubicada al carrer Gasòmetre, 32. Es trobarà amb els seus petits seguidors per a saludar-los, fer-se fotos amb ells i gaudir d'una jornada plena de diversió i simpatia.Dissabte, des del pàrquing dedavant Club Tennis Tarragona, sortirà unaper la Platja Llarga. L'hora de sortida serà de 10 i fins a les 12 hores. L'objectiu de l'activitat és fer salut en contacte amb la sorra i albirant el mar.El multi premiat trompetista, compositor i productor francès Raynald Colom presenta el seu nou projecte: Steel. Un canvi radical en el so de Colom, conegut pels seus àlbums com Evocació (millor disc de Jazz espanyol 2010 per Cuadernos de Jazz) o Rise (disc revelació a JazzMagazine). Serà dissabte al Teater Magatzem de Tarragona. El concert començarà a les 20:30 hores.L'Antiga Audiència acollirà, aquest dissabte 10 de març, la jornada Castells des d'una perspectiva de gènere. La jornada començarà a les 10 del matí amb la presentació dels resultats d'un estudi. A continuació, la periodista Cinta Olivan mantindrà una conversa oberta amb tres dones que han tingut càrrecs al capdavant de les seves formacions.acollirà la sisena edició de les jornades gastronòmiques Encarxofa't a Cambrils amb molt de gust del 9 al 25 de març. Durant dues setmanes, una trentena de restaurants de Cambrils oferiran menús per assaborir la carxofa a la vila marinera. Aquest cap de setmana, doncs, ja és podrà gaudir d'aquest producte.Diumenge 11 de març,celebrarà la 17a Xatonada popular, als voltants de la Confraria de Pescadors de la Platja de Calafell. En aquesta dissetena edició es posarà a la venda 640 racions de xató i el preu serà de 7 euros que inclourà pa, xató i vi DO Penedès. La Xatonada començarà a les 10 del matí i tindrà un espai de tast del xató. També hi haurà un taller infantil de xató, on els alumnes de 3r. a 6è. de primària aprendran a fer l'autèntic xató de Calafell dirigits pels Mestres Xatonaires de Calafell.