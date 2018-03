Què fer aquest cap de setmana?

La fira Aquelarre, Endevinalles Musicals o diverses propostes teatrals configuren l'oferta cultural d'aquest dissabte i diumenge

Diverses activitats previstes per aquest cap de setmana per tots aquells que el fred no els hi suposi cap impediment. Des del Diari Més us fem les següents propostes:, la Fira Aquelarre i el Mercat Màgic tornarà a omplir la Part Alta. Després de l’edició de l’any passat que va ser al Camp de Mart, tornarà a omplir el Pla de la Seu. Serà del 2 al 4 de març. Divendres, per la tarda, hi haurà un concert de músiques del món, a les 18.30 hores. A les 19 hores, hi tindrà lloc una representació teatral d'Aquelarre a la plaça Santiago Rusinyol. Al final de l'acte, es podrà degustar una queimada popular. Per dissabte, a les 19 hores, es farà una representació teatral a càrrec del grup (H)istrionis teatre de l'empresonament i judici de les bruixes a la plaça Santiago Rusinyol. Durant els tres dies, es faran tallers per als més petits al carrer Escrivanies Velles., tindrà lloc demà a les 17:15 hores, la VI mostra de Sons i exhibició de bandes musicals de la Setmana Santa de Tarragona que com cada any organitza el Gremi de Marejants i que arribarà el proper 3 de març (dissabte).A Tarragona, l’Esbart Dansaire de Tarragona celebra el 36è aniversari amb l'actuació de 90 dansaires al Teatre Tarragona. Principiants, infantils, juvenils, cos de dansa i el grup de pares oferiran un seguit de danses d’arreu de la geografia catalana. Serà diumenge 4 de març a les 18.30 h.A la mitja part, i com ja és tradició, el proclamarà la nova pubilla que representarà l’Esbart durant el 2018 allà on vagi. També es farà lliurament d’un record commemoratiu a les famílies que fan més de 25 anys que són socis de l’esbart., dissabte, al Palau de Congressos, arribarà la Glenn Miller Orchestra que actuarà amb un espectacular concert. Serà a les 20:00 hores i el preu de l’entrada serà a partir dels 32 euros., diumenge, tindrà lloc la Fira Animalista i Ecològica Events4Animals. Serà de 12:00 a 20:00h, en el Palau Firal i de Congressos de Tarragona. L'entrada al públic serà gratuïta, i es podrà veure stands de protecció animal, de roba, complements, cosmètica, jocs infantils i alimentació. Tindran lloc, diferents conferències sobre educació canina o alimentació., dissabte, tindrà lloc el dissabte un Taller d’Endevinalles Musicals. Serà a les 11:30 hores a la Biblioteca Pública de Tarragona. Serà amb la Rosabel Bofarull, música i autora del llibre que porta el mateix nom juntament amb la cantant Marta Amigó. Adreçat a famílies amb infants de 4 a 7 anys., la Sala Trono acull l’obra Los bancos regalan sandwicheras y chorizos. És un espectacle vital, carregat de joventut, música i humor, que lluita contra la impotència a la que els aboca aquesta societat i els seus dirigents. Una obra imprescindible per entendre el nostre context social i polític actual. Qui som i com vivim després de 40 anys de Dictadura a Espanya. Serà 2 i 3 de març als 20:30 i 4 de març als 18:30.A Tarragona, a l'Aula Magna de la URV, començarà el cicle de concerts El cor a la veu. El Cor Vedruna i el Cor Sons de Gòspel donaran el tret de sortida al programa musical, a les 19 hores.El Teatre Magatzem deacull el clàssic Madame Bobary, el viatge de la protagonista des duna perspectiva diferent: la polièdrica complexitat de l’heroïna creada per Flaubert, una dona il·lustrada i seductora, amb una actitud inconformista, rebel i transgresora amb les convencions morals del seu entorn. Serà dissabte de les 20:30 hores a les 22:00. Més info, aquí , divendres i dissabte, un total de 42 comerços participaran en una nova edició de la Fira Fora Estocs de Torredembarra, que se celebrarà els propers 2 i 3 de març. Els negocis que en prendran part se situaran per diversos carrers de la vila, de 10 del matí a dos quarts de 2 del migdia i de 5 de la tarda a dos quarts de nou del vespre., al Teatre Bartrina, aquest diumenge acull l’espectacle de la Superbleda. Per nens de 3 a 8 anys.té la força d’una formiga perquè pot aixecar set vegades el pes d’una formiga, té el poder de desaparèixer perquè només aclucant els ulls ja no hi és, i pot salvar qui convingui només dient un-dos-tres-salvats. Però quan sorgeixi un problema real, una necessitat real, ella tindrà el superpoder més real de tots: la imaginació., VallsJove organitza una jornada plena d'activitats relacionades amb l'street workout. La jornada, organitzada conjuntament amb el Patronat Municipal d'Esports i l'entitat vallenca Steel Monkeys Barz i amb la col·laboració de l'AAVV El Fornàs, tindrà lloc aquest dissabte 3 de març al parc de barres ubicat a l'skate parc de la zona del Fornàs a partir de les 10:30 hores i s'allargarà fins al migdia. L'street workout és un moviment basat en la pràctica esportiva consistent en la realització d'exercicis similars als de gimnàstica artística en barres fixes i paral·leles i que gaudeix, cada vegada més, de major públic practicant. Aquest esport, nascut a Nova York als anys 80, es practica habitualment de manera col·lectiva, la qual cosa permet treballar aspectes comunitaris i valors de convivència i respecte.