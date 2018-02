Què fer aquest cap de setmana?

La TarracoClick, un tribut a Queen a la sala Zero o un concert de música infantil a Caixa Fòrum són només algunes de les propostes per aquest dissabte i diumenge

Actualitzada 23/02/2018 a les 11:50

Quedar-se a casa pot ser una opció per aquest cap de setmana, manta i pel·lícules. Tanmateix, des del Diari Més, creiem que és millor sortir i gaudir de les propostes familiars i lúdiques per gaudir del cap de setmana, una opció per tota la família, serà la TarracoClick, l'exposició més gran de Playmobil de la Costa Daurada . Serà des de divendres i fins diumenge a la Tarraco Arena Plaça (TAP). A l'exposició, de caràcter familiar, es podran veure col·leccions que arriben de tota Catalunya i d'altres indrets que recreen amb aquestes joguines grans composicions sobre la història que ens envolta., en aquesta primera edició, cedirà els beneficis de la venda de 300 samarretes i 7.000 xapes de l'associació al Banc dels Aliments. Els horaris per l'exposició són: el divendres 23, de 17 a 20 hores; i el dissabte i diumenge d'11 a 20 hores. Les entrades costen entre 2 i 3 euros., una activitat gratuïta i original, serà l'exposició PlastiHistòria de la Música . Es tracta de 20 diorames construïts en plastilina, l'espectador fa un recorregut per la història de la música, amb l'objectiu de facilitar una comprensió de la música des d'una vessant lúdica, identificar les diferents etapes històriques, establir connexions entre diferents estils, esbrinar l'origen de diferents instruments i, sobretot, potenciar l'interès per la música entre els més joves. L'horari serà de 9h a 14h al Pati de la Diputació de Tarragona.A Tarragona, aquest dissabte a les set de la tarda, tindrà lloc el Contacontes, amb històries i música. Serà a l'Ateneu de Tarragona. La conducció de l'acte a càrrec d'en Ramon Roselló (responsable de la Vocalia de Lletres), amb carquinyolis, mistela i encesa d'espelmes per fer fugir els mals esperits. L'activitat serà gratuïta. Més informació aquí A Tarragona, també pels infants, dissabte a les 12:30 hores, el Corte Inglés acull Històries Pallasses de la companyia Bitxicleta. Un pallasso porta al públic de viatge a diferents indrets del món on a cada lloc hi explica una història on els nens en seran els protagonistes directes, a vegades les històries seran màgiques, d'altres amb un regust a algun conte clàssic i com no en altres ocasions seran ben pallasses. L'activitat és partir de 2 anys i és gratuïta però amb aforament limitat., pels amants del Jazz i la bona música, podran gaudir del grup UnderPool 5 al Teatre el Magatzem. A l'Underpool 5 hi han participat el pianista Roger Mas, el saxofonista Gorka Benítez, el contrabaixista Martín Leiton i el bateria Ramon Prats, tots ells músics de llarga trajectòria que han aportat tot el seu talent i experiència en aquest nou projecte del segell barceloní. Serà dissabte a les 20:30 hores. Tota la informació aquí , la sala Zero acollirà l'espectacle Momo-Tribut a Queen, en concert. Un homenatge que neix des del cor d'aquest artista a una de les bandes de rock més representatives del segle XX. En aquesta nova gira, Momo i la seva banda executaran amb el mestratge de sempre, un repertori amb les cançons més rockeres i canyeres de l'emblemàtica banda britànica. Una autèntica explosió rockera. Serà dissabte a les deu de la nit. Més informació a la web de la Sala Zero., al Caixa Fòrum, el diumenge tindrà lloc el concert de Pum-Sum-Kà! Es tracta també d'una activitat familiar que tindrà lloc a les 12: 00hores. Serà un espectacle en el qual els utensilis més familiars prenen vida per ser protagonistes d'una funció musical inesperada. Produït per la Fundació del Conservatori del Liceu. És una activitat recomanada per a nens i nenes a partir de 5 anys. Més informació, aquí , una activitat musical pels més petits tindrà lloc diumenge dia 25 de febrer a les 11:30h del migdia, el Museu Pau Casals acollirà una vegada més una activitat familiar, en aquesta ocasió destinada a nadons i infants fins a 3 anys. Les aventures del violoncel, un taller per a compartir música en família tot cantant, tocant i ballant, amb la finalitat de compartir les emocions mitjançant la música. El taller té un cost de 3€ pels nadons i 5€ pels adults. Les places són limitades a un adult per nadó o infant, fins a un total de 15. Cal fer reserva prèvia trucant al 977.684276 o via museu@paucasals.org., aquest cap de setmana tornapels llocs emblemàtics de la història del Reus, París i Londres on es tastarà el Vermut de Reus. Serà a les 11:30 hores aquest dissabte. El punt de trobada serà el Bar Mantakau. Cal inscripció prèvia. Reserves i informació a codol.educacio@tinet.cat - Tel. +34977 327 362Aquest diumenge altambé tindrà lloc IV Mostra d'olis d'oliva catalans. Serà durant el matí, des de les 10:00 fins a les 15:30 hores. Tindrà lloc al Carrer de la Font 38 de Gratapolls. Hi haurà degustació d'olis de la DOP Siurana i DO Terra Alta i tallers per fer sabó natural. Més informació: www.closfigueras.com - Tel. +34977 262 37A Altafulla, aquest diumenge 25 de febrer, tindrà lloc una nova visita guiada per la desembocadura del riu Gaià i l'Hort d de la Sínia. És una activitat gratuïta que començarà a les 11:00 i té una durada prevista de dues hores. El punt de trobada serà el Club Marítim d'Altafulla. Cal inscripció prèvia a 655 486 115 (Joan Vives) o bé a joan@hortdelasinia.com.