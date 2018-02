Què fer aquest cap de setmana?

Visites guiades per a tota la família al Monestir de Poblet i a la Catedral de Tarragona o les Jornades de la Galera a Cambrils són algunes de les propostes

Actualitzada 16/02/2018 a les 13:03

L'onada de fred manté unes temperatures exteriors baixes però abrigant-nos bé no hi ha raó per quedar-nos a casa. Des del Diari Més, us proposem una sèrie d'activitats familiars i lúdiques per gaudir del cap de setmana.A Tarragona, tota la família pot gaudir d'un taller familiar sota el títol Construeix una ciutat romana! A partir d'una maqueta, entre tots construirem una ciutat de l'època dels romans al Museu Nacional Arqueològic. L'activitat que tindrà una durada de dues hores està adreçada a nens de 6 a 12 anys. El preu de l'activitat serà de cinc euros. Més informació: www.mnat.cat / Tel. +34977 251 515 // Tel. +34977 236 209També a Tarragona, l'Associació dels Amics de la Catedral programa una activitat per aquest dissabte 17 de febrer. Serà a les onze del matí davant la porta del Claustre de la Catedral i de la mà del canonge obrer de la Catedral, mossèn Joaquim Gras. Serà l'encarregat d'explorar els indrets menys coneguts d'aquesta. Així per exemple, els participants podran descobrir una cadira que és una porta, veuran les marques de vitraller de la capella de Santa Maria dels Sastres, podran pujar per darrere del retaule de la capella del Santíssim, explorar les sagristies de la capella de Santa Tecla,... La visita donarà resposta a diferents incògnites vinculades a la construcció de la Catedral.A Cambrils, aquest cap de setmana, encara es pot gaudir de les 14es Jornades Gastronòmiques de la Galera i la Cuina Marinera. Durant aquests dies, la galera serà la protagonista en les taules dels restaurants, Concurs per a joves Cuiners, receptes i degustacions populars. Durant les jornades, un total de 34 restaurants cambrilencs ofereixen a tastar, tant a locals com a visitants, menús únics i originals, adoptant com a ingredient principal la galera. En concret, dissabte, de les 17h a les 20h, a la Torre del Port Taller, hi haurà un taller familiar Projecte BARCA: serà la construcció de vaixells en família, a càrrec de Bosco Plana, professor i constructor de vaixells. Cal inscripció prèvia a museu@cambrils.org o al 977794528.Diumenge, en el marc d'aquestes jornades, hi haurà una galerada popular al Mollet del Rec del Port de Cambrils a un preu de 4 euros. La degustació serà fideus amb galeres segons la recepta tradicional de la Confraria de Pescadors de Cambrils. La Venda de tiquets: de les 11h a les 14h, al Mollet del Rec del Port de Cambrils.Al Monestir de Poblet, aquest diumenge tindrà lloc un taller familiar sota el nom Descobreix Poblet en família. Es tracta d'una activitat familiar que tindrà lloc a les 11.30 hores. La visita es dividirà en dues parts. La primera part serà una visita guiada a l'interior del monestir adaptada als infants. Es proporcionarà a cada família un planell i una breu descripció de la història del monestir. La segona part serà una gimcana al recinte exterior del monestir. En aquesta gimcana les famílies hauran de seguir una sèrie de pistes i contestar diverses preguntes relacionades amb el Monestir de Poblet. Més informació a visita@poblet.cat /Tel. +34977 870 089A Reus, tindrà lloc un taller també de caràcter familiar. Serà una visita teatralitzada a l'Institut Pere Mata. Una proposta plena d'emocions, de la mà de l'Angeleta i el Tonet, que transportarà els visitants a principis del segle XX. Al final de la visita, els participants gaudiran d'un petit concert i degustació de Vemut Miró.Serà a les 12:00 hores. El punt de trobada serà al jardí del Pavelló dels Distingits. El preu serà de 14€ (adults) i de 6€ (nens de 7 a 13 anys), gratuït (menors de 6 anys). Més informació: codol.educacio@tinet.cat - Tel. +34977 327 362I per la nit de dissabte, una interessant proposta és la que fa la Sala Zero que acollirà el concert de The Limboos, un grup que va sorgir del no-res farà qüestió de quatre anys. Poques setmanes després, van gravar un single, van prendre la carretera i no han parat de donar voltes fins avui. La banda ha actuat per tota Europa amb un show dels quals no s'obliden fàcilment. Serà a les 10:30 hores i l'entrada tindrà un cost de 6€ anticipada i de 8€ a la mateixa Sala Zero.