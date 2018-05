Té sentit parlar al nostre gos com si fos un nadó?

El to de veu amb el què interaccionem amb els animals té efectes en la seva comprensió del missatge

Actualitzada 04/05/2018 a les 12:10

Gats i gossos paren una major atenció

Molts dels que tenim animals a les nostres llars sabem que si no sempre, moltes vegades fem servir un to de veu que s'assembla més al que fem servir amb un nadó. Una veu dolça i cantarina amb una marcada entonació, sovint l'acompanyem amb paraules afectuoses que reforcen aquest to que pot semblar infantil. I potser heu experimentat la sensació de pensar que aquesta manera de parlar és una mica ridícul.Tanmateix, la ciència ha demostrat que aquesta veu més aguda i positiva aconsegueix que els amics de quatre potes prestin més atenció als seus humans. Una recerca realitzada fa uns mesos va indagar en el sentit i valor que tenia aquesta manera de comunicació amb els animals i les conclusions van ser publicades en la revista Science.«La manera de parlar que emprem amb nadons i amb animals als quals volem s'assembla d'una manera cridanera: fem servir una entonació més aguda, carregada d'afecte, així com una prolongació exagerada de certes síl·labes» va afirmar la psicòloga Christine Kitamura, que va coordinar una recerca.Els científics van comprovar que els gossos, tant adults com a cadells, presten més atenció quan les persones els parlen amb aquesta veu i apunten que l'entonació ajuda. Els investigadors creuen que aquesta manera de parlar augmenta els processos neuronals implicats, que són les rutes que fa servir el cervell per processar els estímuls, de la mateixa manera que passa amb els nadons que encara no parlen. També apunten perquè els humans aprenen que aquesta veu més dolça i aguda ajuda a crear i mantenir els vincles emocionals. Els gossos entenen paraules i entonació del parla humanaFa un parell d'anys, també un equip dirigit per Attila Andics, d'una universitat d'Hongria, conclou que l'aprenentatge del vocabulari «no sembla ser una capacitat exclusivament humana que segueix a l'aparició del llenguatge, sinó que es tracta d'una funció anterior que pot ser explotada per vincular seqüències de sons arbitràries a significats». Els gossos van ser exposats a enregistraments de veus de les seves adiestradores que els van parlar utilitzant múltiples combinacions de vocabulari i entonació, en formes de lloança i neutres. Van confirmar que els gossos entenen paraules i entonació de la veu.L'equip va trobar que els gossos van confiar el significat de paraules i l'entonació en processar el valor de recompensa de les veus. Per tant, els gossos semblen entendre tant les paraules humanes com l'entonació.No és de bojos doncs utilitzar aquesta entonació. Si utilitzem aquest tipus de veu podem ajudar a transmetre el missatge i ens entengui més fàcilment, i millorar la comunicació amb el nostre animal.