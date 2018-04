Què fer per evitar que el nostre gat esgarrapi els mobles

La desangulació no és una solució per evitar aquesta situació donat que té conseqüències pel benestar de l'animal i està prohibit per llei

Treure les ungles no és una opció

Una dels motius perquè algunes persones dubten si tenir un gat com a company és per la por de que esgarrapi els mobles. El primer que cal saber és que estem parlant d'un comportament completament natural que farien en el seu estat salvatge. Cal recordar que el gat és un dels animals domèstics que menys ha canviat genèticament en el transcurs de la seva història i evolució.Per això, no és adient rènyer el gat davant aquest comportament. El que cal fer és reconduir-lo. Des del Diari Més us oferim alguns consells i recomanacions:Cal fer servir un rascador amb dimensions. És a dir, un que sigui gran i tingui certa alçada com perquè el gat es pugui estirar com faria en un arbre. En ocasions no cal comprar un rascador i podem habilitar un moble vell i preparar-lo perquè es pugui afilar les ungles.El rascador cal ubicar-lo en un lloc on el gat faci vida. Si el posem al bany o un lloc on el gat ni nosaltres hi estem, el gat no el farà servir.També un rascador ben alt es convertirà en un lloc de descans i joc. Es poden trobar rascadors de tot tipus i preu al mercat, triar un d'alt i si pot ser amb diverses plataformes, val la pena.És molt important no renyar a l'animal. Si el trobem fent aquest comportament el podem disuadir amb una joguina i portar-lo al rascador. Quan vegem que s'acosta a zones prohibides el podem atreure a través del joc per tal que s'oblidi que volia gratar aquest moble.Un altre consell, que pot funcionar és netejar amb olor a cítric. Els gats no suporten aquesta olor, així que no hi ha més que netejar les zones desitjades amb productes que portin aquest perfum pot ajudar.Un altra consell és cobrir les superfícies amb una peça de roba o plàstic. Es tracta que canviïs la textura de les seves àrees favorites perquè, a poc a poc, no les trobi tan desitjables, fins que acabi cansant-se i desisteixi.La desangulació és l'eliminació de les ungles del gat mitjançant una operació quirúrgica. La paraula és massa suau pel que realment és l'operació i les conseqüències que aquesta té en el gat. L'operació és complicada ja que consisteix a amputar l'última falange del dit del gat, base del tendó retràctil i lloc del naixement de la ungla.En realitat s'amputa l'os sobre el qual s'assenta l'urpa.Implica molts problemes per l'animal perquè li provoca dolor i a més, el gat deixa de ser capaç de defensar-se en la seva vida diària i tenir una conducta normal. Les ungles són les eines més importants dels gats, són imprescindibles per a ells i aquesta operació afectarà greument el seu benestar. L'0peració està prohibida per la llei així com altres amputacions de cues i orelles.