Què fer si trobem un gatet nadó orfe al carrer?

Abans d'agafar el gatet és important assegurar-nos que la mare no està a punt de venir a buscar-lo donat a vegades els estan traslladant de lloc

Actualitzada 20/04/2018 a les 11:48

Amb l'arribada de la primavera, entrem de ple en la temporada en que els gats es reprodueixen i no és una situació estranya trobar-se algun cadellet molt petit al carrer, fill d'alguna gateta de les que han de sobreviure com poden a la ciutat. Des del Diari Més us donem algunes claus a tenir en compte si volem ajudar a aquests petits.El primer és assegurar-no que veritablement el gatet sigui orfe. Cal saber que amb qui més possibilitats de viure té un cadell acabat de néixer és amb la mare. Per això hem d'evitar ser impulsius i agafar-los sense assegurar-nos que està sol. A vegades la mare està canviant de lloc els seus fills per protegir-los de la pluja, el fred o alguna amenaça. Entre que transporta un i altre, es poden quedar sols i més a la vista. Podem esperar, no apropar-nos i observar, si ronda la gata a prop dels cadells.També cal valorar la temperatura. Aquest és un dels punts més importants. Si el cadellet està una mica fred, és probable que porti temps sol. La temperatura és clau perquè sobrevisqui. Si l'agafem, el més important és aconseguir regular la seva temperatura i pujar-la. Les nostres mans o cos, si no tenim res més, despendran calor fins que poguem proporcionar-li una altra solució. Després podem posar-lo al costat d'ampolles amb aigua calenta envoltades d'una tovallola perquè no cremin o mantes elèctriques sota una tovallola dins d'un cistell o transportin.Els gatets de menys de tres setmanes prenen biberó. No mengen pinso mullat ni pa humit ni llet de vaca sinó llet específica per ells que es pot adquirir als veterinaris. Cal afanyar-nos i adquirir la llet en qualsevol centre veterinari perquè han d'alimentar-se molt sovint. Ha de prendre el biberó cada 3 o 4 hores, sobretot al principi, després es poden retardar més les preses en créixer una mica. Es ven en pols i es barreja amb aigua. Perquè el gatet prengui el biberó, és important que estigui a la temperatura que estaria si li dones la mare .El biberó se li ha de donar en una posició com si fos ell el que estigués mamant de la mare, és a dir panxa mirant cap a baix, en diagonal. Sino li pot entrar aire en excés i es poden ofegar.Sovint els gatets mouran les potetes com fan amb la mare per estimular la sortida de llet. Podem posar la nostra mà o una tovallola per ajudar-los a sentir més relaxats.Diverses vegades al dia, hem d'estimular al gatet perquè faci les seves necessitats. La mare sol estimular-los amb la llengua, fent massatges en el budell, en l'anus i aparell genital. Nosaltres hem de fer aquests massatges amb una tovallola humida a temperatura corporal, de manera suau, durant uns segons fins que el gatet orini o defequi. Els massatges en el budell els farem sempre una mitja hora després del biberó. Si amb aquests massatges el gatet no fa les seves necessitats en 24-48 hores, cal portar-lo al veterinari.A partir de les tres setmanes podem donar llaunetes de mousse, paté molt suau, per veure si menja, també pinso triturat o una mica humit.Si hi ha alguna pare que acaba de tenir nadons, seria una bona opció poder introduir el gatet orfe amb la família de cadells perquè a banda d'alimentar-los, els gatets es socialitzen millor amb els de la seva espècie, per exemple pel que fa a la intensitat de la mossegada.Sempre és recomanable visitar el veterinari per valorar el seu estat de salut. Un cop salvada una vida, valdrà la pena adoptar-lo o ajudar-lo a trobar una llar on l'adoptin amb responsabilitat.