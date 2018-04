Promouen l'adopció d'animals amb gossos de ciment pels carrers de Barcelona

Les figures porten una placa identificadora on mitjançant l'escaneig d'un QR es dona informació dels animals

La campanya, que des d'aquest matí es pot veure a Barcelona, consisteix en una vintena de figures de gos situades arreu de la ciutat, com a símbol d'un animal abandonat en espera de ser adoptat. Les estàtues, realitzades en formigó mitjançant un motlle fet per impressió 3D, corresponen a gossos reals que actualment es troben al Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona, el CAACB a l'espera de ser acollits en una nova llar.Els animals de ciment estan a prop d'equipaments municipals com biblioteques, mercats o punts verds, entre d'altres on molta gent els podrà veure en transitar pel carrer. Cadascuna de les figures porta una placa identificadora on mitjançant l'escaneig d'un QR que porta a un enllaç directe al web de benestar animal. Lespersones interessades podran trobar la història d'aquests gossos i de molts altres, les dades sobre l'abandonament i demanar cita prèvia al CAACB per poder adoptar un animal de companyia.L'Ajuntament de Barcelona ha decidit apostar per aquesta campanya a través de l'agència de publicitat Ogilvy Barcelona. El consistori recorda la importància de la tinença responsable d'animals. Cada any, uns dos mil animals de companyia, gats i gossos, són trobats al carrer, perduts o abandonats només a Barcelona. La promoció de les adopcions i la gestió proactiva per tal que els animals perduts retornin a les seves llars, són fruit d'una aposta del Govern barceloní pel benestar i la tinença responsable d'animals i per potenciar una millora de la convivència entre les persones, els animals i el seu entorn.