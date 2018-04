Què fer si trobem un falciot a terra?

Són animals migratoris molt delicats i al Camp de Tarragona, s'ubiquen a zones urbanes

13/04/2018 a les 08:54

Els falciots estan arribant ja a la nostra zona. Són aus que segurament tots hem vist alguna vegada. Morfològicament són molt particulars degut a que tenen unes grans ales i unes potetes molt curtes. Per aquest motiu, sovint reben l'adjectiu d'avions. Suposen l'adaptació extrema de les aus a la vida aèria.Es tracta d'una espècie estival a Espanya, i migrador de llarga distància. Passen l'hivern a Àfrica meridional, si bé hi ha moments ocasionals que se'ls pots veure al territori en ple hivern. A Tarragona, se'ls pot trobar majoritàriament a zones urbanes on nidifiquen. Tot el seu cicle vital es pot desenvolupar en vol, excepte la nidificació.L'associació catalana Birds Friends que s'encarrega de la protecció de diferents aus apunta a través dels seus canals una sèrie de recomanacions si trobem un falciot a terra: «són aus molt molt delicades amb un bec molt sensible i amb una alimentació especial basada només en insectes» i afegeixen que «és un gran viatjant que ve des d'Àfrica cada any a visitar-nos, fent que el nostre cel d'estiu tingui un encant especial amb els seus vols i crits» .Fonts d'Agents rurals del territori consultades per aquest mitjà apunten que «és un au protegida, si algú troba alguna al terra és millor avisar al nostre cos i nosaltres vindrem a recuperar-la». A vegades, segons expliquen, no estan ferides sino que han caigut i per les seves potetes tan curtes no poden aixecar el vol. «Igualment, és millor que la gent ens avisi i nosaltres ja valorarem qué és més apropiat per l'animal» apunten.El més indicat és posar-lo en una capseta i trucar als agents rurals o acostar-lo al més aviat possible un centre de recuperació ja que es troben protegits i ells podran fer-se càrrec de l'animal com és el Centre ubicat a Torrefusa (Vallès Oriental). A Catalunya, se'n recullen i recuperen en aquest centre de Torrefusa més de 2.000 segons apunten agents rurals.Agents rurals apunten que en ser una espècie protegida per llei, està «prohibit causar-los dany i destruir-ne els nius. El Codi penal tipificacom a delicte la destrucció dels nius d’espècies protegides».