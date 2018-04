Com actua l'enemic més diminut i perillós del teu gos

Un vídeo mostra com s'introdueix la paparra a la pell dels gossos, gats o fures per alimentar-se de la seva sang

Actualitzada 06/04/2018 a les 11:16

Com treure una paparra

Amb l'arribada del bon temps és el moment en el qual prolifera un diminut animal que pot ser molt nociu pel nostre gos o gat però també per les persones. Són les paparres, un dels principals paràsits externs de gossos, gats, fures i altres animals que conviuen amb nosaltres. S'alimenten de la sang de l'animal que els allotja i són el vector de transmissió més important d'algunes malalties entre animals i fins i tot, cap a les persones.Quan estan a punt de pondre ous, poden presentar una grandària que és 120 vegades més gran que la seva mida original.Els ixodoideos, com científicament se'ls crida a les paparres, compten amb un mecanisme únic en la seva boca, similar a una màquina amb dos ganxos que van cavant la superfície de la pell per introduir una prolongació que es diu hipostoma, que els hi permet succionar la sang.Un vídeo publicat per @Deep Look mostra com actua aquest animal.Si tirem de la paparra de manera inadequada, aquesta es trencarà, i aquests ganxos romandran inserides en la pell, podent provocar una infecció. Existeixen unes pinces especials per treure paparres, normalment fetes de plàstic i molt econòmiques. Tenen un ganxo corb i una esquerda.Per treure les paparres, cal tirar cap amunt (no cap a enrere) lentament però amb pressió uniforme. És a dir, tirem cap amunt amb les pinces a poc a poc, amb força estable, fins que la paparra es deixa anar per si mateixa.En tirar de forma lenta però estable i amb pressió uniforme li donem temps a la paparra de reaccionar i deixar-se anar per si mateixa.El millor però es prevenir la picada de les paparres desparasitant el nostre gos o gat mitjançant un collaret antiparasitari o pipetes per a gossos. Ara és el moment de fer-ho, amb l'arribada del bon temps donat que les paparres apareixen sobretot a l'estiu i primavera.