Una associació americana rescata animals a punt de ser eutanasiats i els trasllada en autobús a noves llars

El vídeo on mostren els seus rescats i els animals supervivents s'ha fet viral a les xarxes on ja compta amb mig milió de visualitzacions

Actualitzada 30/03/2018 a les 22:14

Una organització americana, TracysDogs, rescata animals a punt de ser sacrificats i els trasllada en camió a les famílies que volen adoptar-los. El vídeo on es veu el rescat i procès d'adocpió d'alguns dels animals rescatats s'ha fet viral a les xarxes socials on ja compta amb mig milió de visualitzacions.En els últims sis anys, TracysDogs ha centrat els seus esforços de rescat a salvar als gossos en el sud de Texas que més els necessiten: gossos en refugis amb altes taxes d'eutanàsia. La majoria ha sofert algun nivell de negligència, abús o abandó. Més de 4,100 gossos s'han salvat, rehabilitat i col·locat en llars on els estimen en tot el país.Aquesta associació americana compta amb una xarxa de famílies d'acollida per poder atendre als animals rescatats amb risc per motius com estar malalts. en major risc dins dels refugis d'assassinats. Aquells animals amb afeccions preexistents, com a sarna, infecció de les vies respiratòries superiors, malaltia del cuc del cor, malalties per paparres i altres dolències físiques.La taxa de supervivència d'aquests gossos és baixa a causa que pocs individus i grups de rescat volen incórrer en el cost del tractament immediatament. A la seva web, es poden veure moltes de les històries dels gossos rescatats a punt de ser sacrificats com el casAproximadament 6.5 milions d'animals de companyia ingressen a refugis d'animals als Estats Units en tot el país cada any. D'ells, aproximadament 3,3 milions són gossos i 3,2 milions són gats segons les dades de Pet Statistics Shelter. Cada any, aproximadament 1,5 milions d'animals de refugi són sacrificats (670,000 gossos i 860,000 gats). El nombre de gossos i gats sacrificats en refugis de EE. UU. Anualment ha disminuït d'aproximadament 2.6 milions en 2011. Aquest descens pot explicar-se en part per un augment en el percentatge d'animals adoptats i un augment en el nombre d'animals de carrer retornats reeixidament als seus amos.