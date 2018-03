Una gossa gaudirà de custòdia compartida després de la separació dels seus propietaris

Es tracta d'un dels primers casos a Catalunya que es dona aquesta situació on s'ha primat el benestar de l'animal

Luna és una de les primeres gosses de Catalunya que compta oficialment amb custòdia compartida com si fos un infant. La realitat és que són moltes ja les parelles que, després d'un divorci o separació, volen continuar mantenint la relació de convivència amb el seu gos o gossos. La llei i els casos que estan arriban recentment apunten que cada cop serà més habitual aquesta situació.En aquest sentit, el cas d'aquesta gossa de la raça Pastor Alemany que va ser jutjat el passat 28 de febrer de 2017 marca un precedent. El jutge de Primera Instància número 9 va considerar que el fet que la gossa estigués a nom de la dona era una «circumstància formal» i que el més important era que la convivència amb l'animal s'havia donat pels dos membres de la parella. La parella va conviure des de 2010 fins al 2015 i els dos es feien càrrec de l'anima. El problema va venir quan, després de la separació, la propietària oficial va posar impediments perquè el seu company continues veient a la gossa. La demandada va reconèixer que tant ella com el seu company es van ocupar per igual de l'atenció i cura de l'animal, almenys durant tres anys abans de la ruptura.Carlos Soliva, l'advocat del demandant, va destacar a La Vanguardia que «aquest és el primer fallo a Catalunya i el segon d'Espanya en què es recull la tinença compartida d'una mascota en una parella» i considera que «és més efectiva» la via civil per resoldre aquest tipus de casos.