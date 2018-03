El teu conill s'ha quedat immòbil, relax o estrés?

Aspectes a tenir en compte per tenir cura correctament del teu conill

Actualitzada 16/03/2018 a les 13:06

Els conills han esdevingut un company habitual a les nostres llars. Moltes persones han decidit incorporar-los com a «mascota» dels seus fills. Tanmateix, s'ha de tenir en compte que són éssers vius i tenen una sèrie de necessitats a tenir en compte per tal d'assegurar el seu benestar. Per desconeixement, molts propietaris de conills creuen que es tracta d'un rosegador com qualsevol altre, que requereix una gàbia, menjar i poc més. Però no és així. És important saber senyals que poden indicar que el conill està estressat o no en condicions que es poden millorar.Un d'aquests senyals que a vegades hem vist a Internet en forma de vídeo, aparentment divertit, és la immobilitat dels conills quan els posem panxa enlaire, per exemple, prenent un bany. En realitat, aquest gest no és gens bo per l'animal. El que li passa és que està patint immobilitat tònica com a mecanisme de defensa davant la por. En llibertat, els pot servir per intentar reduir les ferides durant un atac o escapar al que pot ser el depredador en una situació extrema. Per tant, si el teu conill ha arribat a aquest punt és perquè ho està passant malament. Contrari al que es creu, els conills en trànsit no estan relaxats. En un estudi conduït per Anne McBride, es va determinar que, en aquest estat, el ritme cardíac i la respiració són més ràpides i els nivells d'estrès augmenten.Per aquest motiu, és millor sempre evitar aquestes posicions que generen malestar al nostre company i tractar-lo sempre amb el màxim respecte.Els conills són animals molt sensibles i intel·ligents. En llibertat, es passen el dia movent-se i amb activitat diversa. El conill necessita un espai ample i enriquiment ambiental, necessiten joguines i material per rosegar. És molt important també l'exercici diari fora de la seva gàbia i, de ser possible, condicionar-los un lloc en el qual puguin estar en llibertat i a protegits d'objectes amb els què puguin fer-se mal. És important també mantenir neta la gàbia, ja que els conills agraeixen la higiene. Una falta d'higiene en la gàbia pot ocasionar també estrès en el nostre amic.