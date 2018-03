El fred afecta als animals de companyia: consells i precaucions

En cap cas l'animal ha d'estar tot el dia en l'exterior si la seva caseta no està preparada per protegir-lo del fred i la humitat

En els gossos

En els gats

En els conills

El fred també afecta els animals que conviuen amb nosaltres. En realitat, depenent de l'espècie, la raça, l'edat i el tipus de pell i pelatge el fred tindrà unes conseqüències sobre el seu cos o unes altres. Moltes entitats protectores recullen mantes i materials aïllants per ajudar els animals als refugis. És una bona manera d'ajudar.Alguns gossos pel tipus de pel tenen més defenses i suporten millor les baixes temperatures com són els gossos nòrdics, terranovas o el pastor alemà. Altres per contra, són més fredolics, perquè tenen el pel més curt. Per exemple, llebrers, conillers, dogos argentins, xihuahes, beagle, bóxer, el dobermann o el dálmata i basset hound ( o barreges d'aquestes races). Si veus que té fred, no ho dubtis, protegeix-lo.Algunssón tremolors corporals, cansament o mobilitat lenta, respiració lenta o si tenen el nas o la pell seca, pot estar passant fred.Els que viuen a l'exterior, davant condicions extremes i sense instal·lacions adequades poden patir greus conseqüències. En cap cas l'animal ha d'estar tot el dia en l'exterior si la seva caseta no està preparada per protegir-lo del fred i la humitat. I tampoc és gens recomanable que estigui lligat a una cadena que pot quedar congelada a terra sense permetre la mobilitat de l'animal. Recordem que segons l'ordenança de Protecció Animal Tarragona, els animals no poden estar lligats més de vuit hores i han de tenir refugi de les inclemències (articles 8 i 4).Assegura't també que tingui accés constant a a, tant dins de la llar familiar com quan estigui al pati.Si viu a una caseta deus assegurar que estigui preparada per aïllar de temperatures extremes i de la neu o la pluja.és molt important. Cal rper descobrir si té alguna irritació. També intentem que no jugui amb fonts o llacs gelats perquè podria tallar-se amb el joc.Si és un cadell està malalt és gran o té fred, entra'l a casa per evitar que ho pugui passar malament.Sí és un gat de poc pèl com el siamès o el sphynx cal vigilar perquè tenen menys defenses davant les baixes temperatures. Succeix el mateix si és un cadell i per això és millor evitar que surtin a l'exterior.Els gats són intel·ligents i molt fredolics. Ells buscaran el lloc de la casa més calent.Si el gat té accés a l'exterior, és important treure-li la humitat de la pell i vigilar els coixinets de les seves potes i l'espai entre dits on es pot congelar l'aigua.Si el gat té més de set o vuit anys el seu sistema immunològic pot ser una mica més feble. Si podem evitar que surti a l'exterior millor, per evitar afectacions respiratòries, infeccions secundàries, febre o altres malalties. Igualment, si tens un gat sènior el fred pot afectar a les seves articulacions si té problemes d'artrosis o artritis.Amb les baixes temperatures, el conill comença a menjar més del normal i el seu pelatge es torna més gruixut. Aguanten bé el fred però cal protegir-los. Cal col·locar l'espai on viu dins de casa, en un lloc no excessivament calent. Si no fos possible, se situarà en un lloc protegit del vent i elevat, evitant així el contacte amb la humitat del sòl. S'aïllarà la caseta tant per fora com per dins, assegurant-nos que es deixa suficient espai perquè es renovi l'aire de l'interior. Cal proporcionar un refugi a l'interior de la conillera, utilitzant palla o jaç higiènic específic per a això, que ha de canviar-se tots els dies.