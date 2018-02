Troben 20 gossos morts després de ser lligats a les vies del tren

Els animals havien estat lligats perquè morissin atropellats pel tren

Animals maltractats

Almenys 20 gossos de diferents races han estat trobats morts en els darrers dies en el traçat del ferrocarril a Sevilla. Els animals havien estat lligats perquè morissin atropellats pel tren. Els cadàvers van ser trobats al pas del tren pels municipis sevillans de Espartinas, Olivares, Salteras i Villanueva del Ariscal. Alguns encara conservaven la corda en el coll amb la qual van ser lligats a la via. El Partit animalista PACMA ha presentat una petició a l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries perquè s'inspeccioni el traçat.Segons ha comunicat el Seprona, un d'ells, com a mínim, havia estat utilitzat per a la caça i portava xip. Han estat trobats també diversos animals encara vius amarrats i abandonats en zones properes de la via a diversos pobles.La denúncia de Pacma està recolzada per la Plataforma Justícia i Defensa Animal i ha demanat que s'investiguin els xips dels animals per arribar als responsables.El passat 17 de febrer va arribar avís de la troballa d'ossos de gos en les vies del tren que cobreix la línia entre Huelva i Sevilla. Un dia després, membres de PACMA, JustyDefAnimal i FADEA, es van personar en el lloc per comprovar-ho. Quan van arribar a la localització, de difícil accés només per camins de terra, van començar a recórrer les vies del tren fins a trobar les primeres restes d'un gos en avançat estat de descomposició. Van seguir caminant per les vies, trobant més cadàvers de gossos.El partit animalista ha convocat una manifestació el proper 15 de març, a les 11 del matí, enfront de les portes del Congrés (Madrid) per exigir una legislació que protegeixi als animals.