L'estranya història del llebrer KO i els robatoris de gossos

La història de KO, un llebrer rescatat per l'associació Galgos 112, fa tres anys i adoptat per la Lourdes va desaparèixer a Santes Creus a començaments de febrer, estant a l'exterior de casa seva. L'associació i la seva adoptant Lourdes es van mobilitzar i van empaperar la zona amb més de 800 cartells amb la seva fotografia. Molts voluntaris el van buscar i fins tot, van fer servir fins un drone per pentinar la zona i buscar el gos. Ni rastre de KO. Ningú l'havia vist. A les gosseres de la zona no hi era. Van mobilitzar les xarxes. Cap pista. Així van passar els dies fins que de cop i volta van rebre una trucada. Una persona havia trobat el gos a Sant Pere i Sant Pau. Va aparèixer sense la seva placa però en bones condicions.Fàtima Ruiz, coordinadora de l'entitat a Tarragona té la sospita que va ser un robatori «per diferents indicis creiem que el van agafar per fer-lo servir de gos de caça però com que el KO no servia finalment es van desfer d'ell». Fàtima alerta dels robatoris al Camp de Tarragona i recomana que els propietaris «tinguin molta cura sempre amb els seus gossos, es continuen robant, un exemple és de KO que al final ha tingut bona sort però per desgràcia altres no la tenen i no es troben mai».Els robatoris de gossos estan a l'ordre del dia. Aquest fenomen no és d'ara sinó que ja fa anys que entitats protectores detecten aquesta problemàtica a Catalunya, i Tarragona no se'n lliura. Els motius dels robatoris són diversos. Jaume Junque, president de l'associació TaracosBull, dedicada a la protecció de gossos considerats Potencialment Perillosos apunta que tenen constància que es roben cans. «Últimament, són casos de robatoris a cases on a més dels objectes que roben aprofiten i se'n porten el gos per treure filó amb el tema de la cria». Junque entre les recomanacions que fa per dissuadir els delinqüents «des de la meva experiència recomano xipar el gos però també esterilitzar-lo i a més, notificar-ho d'alguna manera, al collaret per exemple, per tal de dissuadir el lladregots que els vulguin fer servir per criar».Els gossos robats més potents poden vendre's per a baralles mentre que els petits es fan servir d'espàrring o de víctima perquè entrenin els gossos de baralla, la majoria acabant malferits o morts. Junque assegura que tot i que últimament tenen la impressió que s'han reduït els punts on es fan baralles de gossos «al Camp de Tarragona encara se'n donen i el problema és que els recursos que es destinen a perseguir aquest delicte són molt limitats».Un gest que és habitual veure entre els propietaris, és deixar el gos lligat quan entrem a comprar un segon a un establiment. Aquest gest al qual no li donem importància és sovint el temps suficient perquè les màfies puguin agafar el gos i fer-lo desaparèixer. Els lladres de gossos solen ser bandes organitzades però també gent aficionada que els agafen per «apostar quatre duros en un polígon o en un parc» explica Junque.Un altre escenari són els parcs on es poden veure gossos deslligats. Les màfies a vegades fan servir femelles amb el zel per atreure els mascles. Entre les recomanacions per evitar-ho és no deixar el gos lligat fora de les botigues o establiments. Si tenim el gos al jardí o terrassa sense supervisió, assegurar-nos que no es pot accedir fàcilment des de l'exterior. Sempre posar xip identificatiu i denunciar ràpidament davant la desaparició a Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana.Al 2016, a Reus, Sota el nom Asociación Nut. Búsqueda y rescate. es va crear una plataforma de particulars per abordar aquesta problemàtica, sorgida arran de desaparicions de gossos en estranyes circunstàncies al coll a la riera de Maspujols. Sota el nom Asociación Nut. Búsqueda y rescate.