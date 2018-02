Per què no has de jugar amb les mans amb el teu gat?

Aquesta innocent activitat pot derivar a problemes de conducta quan l'anima és adult

Les consultes dels veterinaris es troben sovint amb un problema recurrent i amb propietaris de gats molt preocupats. Es tracta de persones que no entenen per què el seu estimat gat els hi mossega les mans o se'ls hi tira a les cames i els espera darrere les portes fent de casa seva un camp de batalla amb un enemic a evitar.Aquesta situació pot passar de ser divertida al començament a esdevenir un veritable problema de convivència donat que el gat manté un tipus de comunicació excessivament brusca amb el seu propietari. Tal com expliquen experts en comportament felí, l'origen del problema pot estar en una innocent causa.La socialització dels gats comença quan encara forma part de la ventrada i va desenvolupant al costat de la seva mare els instints bàsics com menjar, llepar-se, etc. El procés de socialització comença al voltant de les tres setmanes quan obren els ulls i les oïdes. Els cadells abans dels dos mesos aprenen juntament amb els seus germans i la mare l'autocontrol i la intensitat de la mossegada. És la mare i la resta de germans els que ensenyen el punt en el que la mossegada ja fa mal i el límit que no han de sobrepassar. Per aquest motiu, experts i entitats de protecció animal no recomanen adoptar un cadell abans de dos mesos d'edat per estalviar problemes de conducta.Un cop el cadell arriba a casa, jugar és un aspecte molt important i necessari com a rutina del gat però sovint ho fem malament i utilitzem les mans com si fos una 'peça de caça'.L'experta Laura Trillo explica al seu blog el que succeïx quan el gat és adult «El gat no té autocontrol cap. Solen convertir-se en gats que mosseguen molt fort, que s'abalancen sobre nosaltres tot d'una i ens mosseguen (l'hi has ensenyat tu), que es comuniquen de forma agressiva amb nosaltres per a qualsevol cosa, que no tenen mesura a l'hora de mossegar ni controlen quan és joc, es frustren».Per tal d'evitar aquesta problemàtica, aquí presentem una sèrie de consells que també són aplicables si el gat és adult i volem reconduir la situació.Si el gat demana activitat. Dóna-li però planteja jocs i fes servir joguines que permetin al teu gat utilitzar tots els seus sentits: vista, oïda, olfacte, gust i tacte.Tria joguines que animin al teu gatet a caçar, córrer, esperar, agafar al vol... per exemple pals amb plomes o altre objectes al final que eviten el contacte amb la mà.Estimula la seva activitat exploratòria i predatòria normal fent que busqui menjar: pots amagar menjar sec en diferents llocs perquè faci exercici i hagi de caçar el seu sopar.Canvia de joguina de forma regular, fins i tot cada dia, per mantenir encurioseix del teu gat. Pot ser que sembli que el teu gat ha perdut l'interès per una joguina concreta, però si de sobte apareix cinc minuts després, pot resultar-li atractiu de nou.Inventa joguines com pilotes de paper, caixes, borses... que poden mantenir molt entretingut al teu gatet durant hores.Si el gat et mossega jugant, crida de manera aguda (com ho faria un altre gat) i atura el joc.Si el teu gat ja és adult i presenta aquesta problemàtica, pensa que té solució i es pot reconduir, i recorda que el càstig mai funciona amb els gats i ben al contrari, pot empitjorar greument la situació.