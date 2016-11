«La Generalitat ha d'ajudar al Sant Joan i és conscient de la problemàtica»

Pellicer defensa la despesa en la campanya de Nadal i diu que si tingués més diners els seguiria invertint pel què suposa per la ciutat

Actualitzada 29/11/2016 a les 14:36

—Com està la ciutat, alcalde?

—Les coses han canviat molt del 2011 cap aquí. Gairebé tenim el 80% dels problemes grans solucionats: Innova, Metrovacesa o la Fira. Ara ens queda la problemàtica més grossa que és l’Hospital, n’estic segur que la solucionaré.



—Un hospital amb una situació deficitària. Quines mesures prendrà per posar-hi fre?

—Cal que la Generalitat ens ajudi; que participi econòmicament o la via més convenient. A nivell intern cal buscar fórmules que el facin més sostenible. I a nivell municipal cal cercar també fórmules per baixar la pressió.



—Reus té massa hospital o té un hospital poc aprofitat?

—Ni una cosa ni una altra. Tenim un centre magnífic que cal fer-lo sostenible i tots els grups hem de trobar un acord. No només és una cosa de l’Ajuntament.



—Dit d’una altra manera, pot tenir més activitat de la que té, el Sant Joan ?

—Pot tenir-ne. Però la que té ara és de referència com passa amb la oncologia.



—La Generalitat ha d’assumir-ne el control?

—Ja ho veurem. Cal cercar també sinergies amb el Joan XXIII per mantenir un territori que doni els millors serveis als ciutadans.



—Veu més o menys compromís que abans per part de la Generalitat?

—Veuen que hi ha una situació problemàtica i en són conscients. L’ajuda s’ha de donar perquè tenim un hospital amb uns treballadors que són un puntal.



—La inversió de 1,35 milions d’euros de contractació d’activitat ha estat un pedaç?

—Ha estat una ajuda per pal·liar el dèficit, igual que vam agafar reserves del fons de Móra. Això complementa accions com l’exempció de l’IBI. Hem parat el cop però no vol dir que aquests diners solucionin el futur. Estem elaborant un pla de viabilitat amb la Generalitat perquè puguem tenir negociació amb els bancs per tenir un lloguer més econòmic.



—Dijous passat els treballadors del Sant Joan acudien al Saló de Plens. Li recordaven les DPO pendents de pagament.

—Tenim uns informes d’interventor i secretari que permeten liquidar les DPO que podem. Hi ha algunes que haurem d’esperar una mica més. Crec que s’acabaran pagant en el seu moment, fem tot el possible i hem de fer les coses ben fetes. No em puc saltar els informes.



—I les de 2016, es pagaran?

— Haurem de tornar-ho a parlar, ja ho veurem. Em remetré als informes del secretari i interventor.



—Serà el darrer any que es podran cobrar unes DPO, si així es confirma amb les de 2016?

— S’haurà de tornar a parlar amb el Comitè, la Generalitat i l’interventor.



—Què passa amb els diners de la caixa de Móra d’Ebre?

—Hem de tornar a parlar i s’han de fer unes inversions allà. Hi ha un fons de reserva que pertany al Sant Joan, no hem d’oblidar que Móra depèn del Sant Joan. La concessió s’acaba al 2018 i s’ha de fer un plantejament.



—L’Ajuntament ha fet prou amb el cas de la dona morta al carrer de Santa Anna?

—Ha fet tot el que havia de fer perquè tenim uns serveis socials molt professionals. L’atenció a aquesta família es va fer correctament. No totes les famílies volen ser ajudades. Les que hi ha en risc les tenim controlades. Com és lògic, això ens obligarà a fer ara una atenció més acurada. Ens remetem a una llei que diu que les elèctriques han de comunicar els talls i això no es va fer. Si s’hagués fet, haguéssim actuat amb el fons social.



—Li recriminen que sent coneixedor del cas de l’aigua, no actuessin també en el cas de la llum.

—A l’aigua la companyia ho va comunicar. En aquest cas, ni la companyia ni la família van comunicar el tall. Quan tenim informació d’una família amb una situació precària actuem d’immediat. Portarem a Fiscalia la documentació, no podem sancionar les elèctriques perquè li correspon a la Generalitat, la qual ja ha dit sancionarà.



—S’acabarà municipalitzant la brossa?

—L’informe sobre aquest tema no està tancat. És un debat que a dia d’avui encara no està obert.



—Els sindicats s’estan posicionant en les darreres setmanes i temen pels seus llocs de treball.

—Farem el que hem de fer quan toqui. No hi ha el debat obert.



—Parlem de pressupostos. Cercaran el suport del PSC, després dels darrers precedents amb el Pacte de Salut o l’acord puntual sobre l’IBI en les ordenances?

—Parlarem amb tots plegats, obrim negociacions per cercar suports amb tots els grups que li interessi fer-ho. Intentaré aprovar-los, he d’intentar-ho.



—Fa pocs dies s’han encès els llums de Nadal. Durant aquest 2016 li han recordat la inversió excessiva en la campanya d’ara fa un any.

—Si tingués més diners els continuaria invertint en la campanya de Nadal. Enguany hi destinem 150.000 euros, una xifra inferior a l’any passat. Ens equivocaríem si féssim ciutat sense esplendor. La inversió vol dir que vindrà més gent a la ciutat i es generarà més riquesa.



—Quin impacte econòmic ha tingut la Fira Centre Comercial?

—Ells saben els seus números. L’any passat la campanya de Nadal va anar a contenir una possible competència amb la ciutat. Al cap d’un any s’ha vist que hi ha convivència.



—S’havia creat un rebombori excessiu?

—Si. Fins i tot la Fira Centre Comercial s’ha integrat a la taula de comerç. És un carrer més de la ciutat.



—Vostès van parlar en aquest sentit de la connexió de la Fira amb el centre. En quina fase està?

—Si tinguéssim diners ja ho hauríem fet per cercar aquest moviment circular de gent. Ara posem la pista i el tobogan a la Llibertat. Tant de bo a la Llibertat puguem donar-li més vida, més enllà dels esdeveniments que ja es fan.



—I això com es concretaria?

—Amb restauració, terrasses de bar. Que no quedi només aquella fredor a vegades del terra.



—És important que es materialitzi la unió de les associacions de comerciants?

—Seria interessant la fusió. Depèn d’ells i el seu propi tarannà o objectius. Hi ha una molt bona sintonia entre elles. La taula de comerç es reuneix i tot ho consensuem.



—Fa pocs dies anunciaven que s’han presentat més de 200 projectes per la Capitalitat de la Cultura Catalana. Amb quants se’n quedaran finalment?

—Veurem el pressupost com queda per agafar-ne els màxims possibles. Ho veurem al gener. Hi haurà molta aportació privada.



—Què ha de suposar aquesta capitalitat per Reus, més enllà de la nomenclatura?

—Com a ciutat de referència que som, que ens projectem molt més. Volem que la gent s’emmiralli en Reus com ja passa a nivell comercial i social. A nivell cultural donarà més força a la ciutat, som una de les deu ciutats més importants del país.



—Va anunciar que abans d’any obriria la segona planta de la biblioteca Pere Anguera.

—Tenim tot el fons ja. Serà abans de Nadal. Ens ha costat molt d’esforç obrir la biblioteca després de cinc anys.



—Què passarà amb el solar de la Sedera?

—És particular i estem parlant. Hem d’acabar d’arreglar la tanca i els arbres que es van malmetre. Això forma part del Pla Urbanístic.



—Què s’hi farà?

—Hi haurà d’haver una combinació: zona verda, habitatges i zona comercial.



—Els veïns reclamen habitatges de planta baixa.

—Entenc que reclamen el que han de reclamar. Les negociacions amb l’empresa tindran en compte l’entorn. Quan sigui el moment parlarem i decidirem què és el millor.



—Estan treballant amb el Pla Específic de la Bicicleta. Què queda per fer?

—Ara estem amb el tram d’Alcolea fins el camp de futbol. Farem alguns carrils amb algunes voreres que són amples. Encarregarem un estudi sobre bicicleta que està a punt de licitar-se per acabar de tancar totes les connexions.



—Posarà càmeres de seguretat en altres punts de la ciutat?

—No. Ja ha costat molt de posar-les. No es posen càmeres a tot arreu i on vols tu, sinó on t’autoritzen. Només la precisa Sant Josep Obrer pel tema de la conflictivitat i el tràfic de drogues que s’ha de controlar.



—Episodis com el de l’Estelada el distancien de la CUP?

—No. Els consensos s’han de tirar endavant entre tots plegats. De vegades ens hem entès i altres no. El que no faré és claudicar a totes les peticions que faci la CUP.