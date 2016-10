L'AEQT vol aconseguir un millor marc per a l'eficiència de la indústria

Aquest és un dels principals objectius de la nova Junta de l’Associació que s’ha renovat a l’estiu

Des d’aquest estiu l’Associació Empresarial Química de Tarragona té nou lideratge. I és que el passat 19 de juliol va sortir elegida per l’Assemblea General la Junta Directiva encapçalada per Josep Francesc Font Mañez, Director del Complex Industrial Repsol a Tarragona. El nou president substituïa Kepa Díaz de Mendibil (Dow) en el càrrec, qui havia conduit l’associació durant el mes de transició entre el mandat de Jesús Loma-Ossorio (Covestro, antiga Bayer Material Science) i l’actual.



Amb de Junta de Josep Francesc Font, i ocupant les noves vicepresidències de l’AEQT, se situen els actuals directors dels complexes industrials de BASF, Anne Berg; i de Dow Chemical, Jaume Sariol. Els tres encapçalen una Junta Directiva que compta amb la presència dels representants d’ASESA, Covestro, Clariant, Cepsa Comercial Petróleo, Ercros, IQOXE, Lyondellbasell, Mésser, Repsol Química, Vopak Terquimsa i Transformadora de Etileno.



La nova Junta, com ja ha explicat el President Font, centrarà els seus esforços en treballar els aspectes relacionats amb la competitivitat i la sostenibilitat. Per Josep Francesc Font la missió de l’AEQT passa per aconseguir el millor marc possible per al desenvolupament industrial en termes d’eficiència i competitivitat, un fet que, per ell i pels seus companys de Junta, ha d’anar acompanyat per la convivència amb harmonia amb l’entorn que envolta el sector i, sobretot, les persones que viuen al territori. Per aquest motiu, la sostenibilitat és i serà un concepte clau en el dia a dia del sector i, per tant, de l’Associació.



Aquesta tasca es començarà a divisar en el nou Pla Estratègic de l’Associació, que actualment s’està ultimant. Aquest full de ruta que actualment encara s’està definint marcarà les línies de treball dels propers quatre anys, des de 2017 a 2020. Aquesta pla estratègic s’executarà des de l’equip directiu de l’AEQT i des de les 8 comissions de treball que a dia d’avui condueixen els grans eixos estratègics compartits del sector. Aquests grups de treball són els relacionats amb les activitats portuàries i logístiques, el de comunicació, empreses de serveis, energia, medi ambient, seguretat, sociolaboral i territori. Vuit fòrums específics presidits per membres de la Junta Directiva on els tècnics responsables de cada una de les 33 empreses associades busquen solucions comunes a problemes i reptes compartits.