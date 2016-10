Repsol rep un guardó als Petroleum Economist Awards

Els premis reconeixen els millors dirigents, empreses i projectes del sector

Redacció

Actualitzada 28/10/2016 a les 12:56

Repsol ha estat premiat als Petroleum Economist Awards, uns premis que reconeixen els millors dirigents, empreses i projectes del sector i compten amb un jurat d’experts independent que representen tots els sectors de la industria energètica internacional. Els encarregats de recollir el premi, que ha tingut lloc en un acte realitzat a Londres, han estat el Director Executiu de Química de Repsol, Juan Carlos Ruiz i la directora d'Estratègia, Innovació i Control de Química de la companyia, Clara Rey.



Un dels factors que ha contribuït a que Repsol es faci amb aquest premi ha estat l’aposta per desenvolupar productes diferenciats com el polietilè metal·locè, que es fabrica a la nova unitat de fabricació de polietilè lineal metal·locè al Complex Industrial de Repsol a Tarragona. Es tracta d'un polietilè d’alta densitat amb excel·lents propietats òptiques, de brillantor i transparència, i mecàniques pel que fa a flexibilitat i alta resistència a la punció, esquinçat i baixes temperatures, per la qual cosa és idoni el seu ús com a film per a embalatge.