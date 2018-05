El missatge de Whatsapp que et pot bloquejar el mòbil

Aquest virus afecta, sobretot, al sistema operatiu Android

Usuaris de Reddit han denunciat un error de l'aplicació Whatsapp conegut a les xarxes com 'Text Bomb'. El missatge «Si toques el punt negre el teu Whatsapp es bloquejarà» va acompanyat de l'emoji del punt negre. En realitat aquesta emoticona amaga fins a 6.000 caràcters, motiu pel qual, fent clic a sobre el dispositiu queda paralitzat. Aquest virus afecta, sobretot, al sistema operatiu Android.El youtuber i programador Tom Scott explica en un vídeo al seu canal que encara que Android tregui una solució per aquest punt negre, el més probable és que sigui substituït per una altra emoticona, i tot seguiria igual.El codi d'aquest missatge bomba s'està convertit en una broma pesada bastant comuna. El més recomanable és eliminar aquest missatge i el fil de la conversa.