La pàgina de Facebook 'Cosas que pasan en Cantabria' va publicar la imatge d'una dona netejant la part exterior de les finestres de casa

Actualitzada 11/05/2018 a les 16:52

Un dels usuaris de la pàgina de Facebook 'Cosas que pasan en Cantabria' va publicar la imatge d'una dona netejant la part exterior de les finestres de casa seva, un quart pis, sense cap protecció, i amb la totalitat del seu cos fora.Mentre fregava els vidres amb una mà, amb l'altra s'agafava a la finestra, vestida amb una bata de color rosa i unes sabates d'estar per casa amb el taló a l'aire. La dona arriba a desplaçar-se per la cornisa com si fos el més normal. La imatge s'ha fet viral.