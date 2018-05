Desenes de dones denuncien al fotògraf d'Instagram Longshoots per assetjament sexual

El perfil d'Instagram és del fotògraf Danilson Gomes i té més de 28.300 seguidors

Des de dilluns moltes usuàries d'Instagram han difós el testimoni de moltes noies que acusen el perfil @longshoots_ del fotògraf Danilson Gomes, d'assetjar sexualment a les models i noies que accepten fer una sessió de fotos amb ell.Al perfil @margalidamariax de la citada xarxa social es poden llegir molts missatges d'històries anònimes. La majoria de noies denuncia un comportament similar, el fotògraf acostumava a no moure's de l'habitació quan les noies es canviaven de roba, o els feia vídeos per quedar-se'ls, inclús una d'elles assegura que Gomes li va ensenyar imatges d'ell mantenint relacions sexuals amb una noia que no sabia que l'estaven gravant. Algunes noies asseguren que fa anys que reben missatges del fotògraf.El perfil @longshoots_, després que el testimoni d'aquestes noies hagi vist la llum, ha deixat de ser públic. Danilson Gomes té 28.300 seguidors i ha assegurat que aquestes acusacions tenen caire racista, quelcom molt criticat per les denunciants.