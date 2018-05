Juan Sabas no s'ha disculpat per les seves paraules i el club ha fet públic un comunicat defensant al seu entrenador

Els usuaris de Twitter han mostrat la seva indignació per les paraules de l'entrenador de futbol de l'Extremadura UD, Juan Sabas, exjugador que ha militat en equips com el Rayo Vallecano o l'Atlético de Madrid, en una roda de premsa. Sabas va dir: «Eso es lo que hacen las becarias, ponerse debajo de las mesas».L'entrenador havia estat destituït anteriorment, però degut al cessament de l'actual entrenador de l'Extremadura, Sabas ha agafat les rendes de l'equip. Juan Sabas no s'ha disculpat per les seves paraules, i de fet, el club ha fet públic un comunicat a través de Facebook, defensant al seu entrenador.