Actualitzada 04/05/2018 a les 19:33

Mentre Eric Drexler jugava al golf en un camp de Florida, Estats Units, quan va agafar el mòbil per capturar una escena insòlita: un caiman avançava lentament per la gespa mentre una grua amb les ales obertes sembla que l'escorti.Les grues són aus salvatges que acostumen a utilitzar l'envergadura de les seves ales per amenaçar a gran depredadors. El vídeo va ser publicat a Facebook i ha superat els dos milions de reproduccions i 23.000 reaccions.