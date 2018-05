La resposta d'un restaurant a una 'influencer' que volia menjar gratis

Demanava menjar gratis al restaurant, tan ella com els seus amics, a canvi de publicar una valoració positiva sobre l'establiment

Actualitzada 04/05/2018 a les 17:20

Niños de 27 años pidiendo si les regalas comida o les haces descuento en tu negocio,se denominan “influencers”, de nuestra casa viven 7 familias,pídele dinero a tu padre. pic.twitter.com/l563dD3ZS4 — Topik Restaurant (@topikrestaurant) 30 d’abril de 2018

Una publicació a Twitter d'Adelf Morales, l'encarregat del restaurant barceloní Topik, ha obert un debat a Twitter sobre les exigències que pateixen molts establiments per part de joves 'influencers'. Morales va publicar una piulada en la qual mostrava una imatge de la petició, feta al restaurant directament, per part d'una noia que assegurava ser una 'influencer', que demanava menjar gratis al restaurant, tan ella com els seus amics, a canvi de publicar una valoració positiva sobre l'establiment.«Niños de 27 años pidiendo si les regalas comida o les haces descuento en tu negocio, se denominan 'influencers', de nuestra casa viven 7 familias, pídele dinero a tu padre» va respondre públicament Morales.Segons informa La Vanguardia, el cuiner i encarregat de Topik assegura que peticions com aquesta són habituals a molts restaurants, inclús en portals com Tripadvisor, assegura Morales, o els convides o t'amenacen en posar una crítica negativa sobre el teu restaurant al portal.