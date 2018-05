Un grup de dones iranianes es disfressa d'home per poder veure guanyar la lliga al seu equip

L'Estat iranià considera que les dones no s'han de veure involucrades en ambients de naturalesa hostil i vulgar com una celebració esportiva

Un grup de dones iranianes es van disfressar d'home per poder entrar a l'estadi de futbol on jugava el club dels seus cors. Els fets van ocórrer a l'estadi Azadi de Teheran, en el matx en el qual el Persèpolis es va proclamar campió de la lliga davant el Sepidrood.El grup de noies va burlar la seguretat d'entrada a l'estadi i van decidir immortalitzar el moment amb fotografies i vídeos on mostren la disfressa: ulleres de sol, gorra, barba, perruques...Des del triomf de la Revolució Islàmica l'any 1979, l'Estat iranià considera que les dones no s'han de veure involucrades en ambients de naturalesa, a vegades, hostil i vulgar d'una celebració esportiva. El govern de Hasan Rohaní ha promès revisar la llei, de cara a l'expectació creada pel Mundial de futbol que es disputarà a Rússia aquest estiu. Tot i això, de moment no s'ha iniciat cap procés de millora.