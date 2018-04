El Parc Nacional de Kruger, Sud-àfrica, ha compartit el vídeo on es veu un porc espí atemorint a set lleones

Actualitzada 27/04/2018 a les 17:47

El porc espí és un animal que crida l'atenció per les pues que el protegeixen, que no deixen de ser cabells durs coberts amb queratina, però mai podríem imaginar que en una baralla entre 7 lleones i un porc espí, guanyés el més petit i el que, aparentment, sembla inofensiu.El Parc Nacional de Kruger, Sud-àfrica, ha compartit el vídeo on es veu com un porc espí eriça les pues per evitar convertir-se en part del menú de set lleones joves. A priori, el resultat de la baralla costa de creure.