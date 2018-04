La publicació s'ha fet viral en poques hores, i ha estat compartida per més de 87.000 persones

Actualitzada 24/04/2018 a les 18:40

Una usuària del centre de salut Seixo, Pontevedra, va penjar a Facebook un cartell que hi havia al taulell d'anuncis. La publicació s'ha fet viral en poques hores, i ha estat compartida per més de 87.000 persones. Al cartell hi havia escrita una reflexió sobre l'educació que donen avui en dia els pares als seus fills i denuncia que molts pares «deformen la realitat» de les vides dels seus fills.Molts usuaris han reaccionat a favor del text i han convidat a la societat a reflexionar.