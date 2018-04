Descobreixen perquè una tribu aguanta sota l'aigua fins a 13 minuts

Un estudi revela que els membres de la tribu bajau tenen la melsa més gran

Actualitzada 21/04/2018 a les 13:28

Una tribu nòmada que viu entre Indonesia i Malàisia és capaç d’aguantar 13 minuts sense respirar i endinsar-se fins a 70 metres de profunditat. Es tracta dels bajau, una tribu que viu en plataformes sobre el mar. La seva dieta està basada en el que pesquen sota l’aigua.Un estudi ha descobert el motiu pel qual els bajau aguanten tant sense respirar: tenen la melsa més gran del normal. La investigació l’ha publicat la revista Cell i allà explica que tenen un gen que regula els canvis per a que aquest òrgan sigui més gran que el de la resta d’èssers humans.Els investigadors van agafar mostres genètiques dels membres de la tribu i van realitzar ecografies tant dels bajau com els saluan, una tribu veïna. Els resultats van concloure que els bajau tenen la melsa un 50% més gran que els saluan.En aquest vídeo gravat per la BBC es veu com un membre de la tribu bajau s’endinsa fins al fons del mar, per on camina fins a caçar un peix.