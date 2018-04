Un truc senzill per saber si el got de cervesa està net

Un vídeo d’una companyia estatunidenca explica com descobrir-ho

Quan demanes qualsevol beguda, és inevitable veure si el got que ens han ofert està net. A vegades, la brutícia es veu a simple vista i en la majoria d’ocasions es dóna per fet que està netejat correctament. Però potser no és així, ni que a simple vista no es vegi brut. Per als més escrupolosos hi ha un truc que ajuda a comprovar-ho.En aquest vídeo de la companyia estatunidenca Miller Coors, destinat a professionals del sector, s’explica que hi ha dos elements en una cervesa que poden donar pistes sobres si el got està brut. Aquests dos elements són l’espuma i les bombolles. Ambdós permeten saber si el got conté restes de detergent o altres substàncies que no han estat netejades correctament. Si el got està brut començaran a formar-se grups de bombolles enganxades a la superfícies lateral i l’espuma desapareixerà més ràpidament. L’espuma també es podria adherir als laterals del got formant cercles. Això passa perquè la brutícia genera barreres imperceptibles a la vista que provoquen que les bombolles tendeixin a pujar i l’espuma quedi adherida.Al vídeo també s’explica com aquesta prova pot fer-se a casa. És tan senzill com omplir un got d’aigua i buidar-lo. Després s’ha de tirar sal a l’interior del got. Un cop fet això, si al sal es queda incrustada als laterals i no baixa al fons, vol dir que el got està brut.