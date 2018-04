El truc de la postura de ioga de Cristina Pedroche

La presentadora va sorprendre Instagram amb una imatge que, a simple vista, desafia les lleis de la gravetat

Actualitzada 10/04/2018 a les 19:11

Cristina Pedroche va compartir a Instagram una imatge fent ioga, la posició de la fotografia va causar furor a les xarxes socials on els usuaris es preguntaven com era possible. A la imatge es veu a la presentadora cap per avall, però en comptes de recolzar el pes del cos en els braços, o cap, l'únic element que toca terra i que en teoria serveix de punt de suport és el cabell.Alguns usuaris pensaven que era un fotomuntatge però en realitat la presentadora utilitza un braç extern per recolzar-se, gràcies a la llarga cabellera morena de Pedroche, el truc queda amagat.