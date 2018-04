El truc per aconseguir més seguidors a Instagram

L’ús del mateix filtre per les fotos o els hashtags adequats et poden augmentar els seguidors

Actualitzada 08/04/2018 a les 21:11

Deixant de banda les aspiracions per convertir-se en ‘influencer’, tenir un perfil cuidat a Instagram pot servir-te d’ajuda professionalment. Tan si tens un negoci propi i vols fer-lo créixer com si busques un aparador de cara a un nou lloc de treball.Les empreses rastregen les xarxes socials dels futurs candidats per veure més enllà del que posa al currículum. Ningú et seleccionarà per un lloc de treball per tenir un bon compte d’Instagram però tot suma.Òbviament, per augmentar el nombre de seguidors el primer pas és fer públic el teu perfil. Un dels elements més importants alhora de guanyar ‘followers’ és l’ús del hashtag que augmentarà la probabilitat de visites de la foto en qüestió. Però l’ús d’aquest hashtag ha d’estar relacionat amb el que es veu a la fotografia. Una altra qüestió que cal tenir en compte és on col·locar aquestes etiquetes. Molts usuaris ho fan als comentaris però això és un error. Si no inclous el hashtag en el moment que comparteixes la imatge, l’algoritme no col·loca la fotografia a la part superior de la llista.El segon element que pot donar-te més seguidors és l’ús dels filtres. La major part d’usuaris d’aquesta xarxa social utilitza sempre diferents filtres però la clau està en utilitzar sempre el mateix. Es tracta de donar concordança a totes les teves imatges, que els filtres segueixin un mateix patró, ja que no queda bé trobar una foto amb un filtre dels anys 70 i al costat una altra en blanc i negre.Finalment, cal destacar les històries d’Instagram. Ara que l’aplicació et permet emmagatzemar algunes històries a la part superior del perfil, això es pot utilitzar com a carta de presentació.