La protagonista del vídeo no amaga que el català li era un idioma desconegut, però assegura que «s'entén tot»

Actualitzada 03/04/2018 a les 18:12

El canal de televisió Balear IB3 va anar a la catedral de Mallorca per tal d'oferir un reportatge sobre la missa de la Resurrecció, les imatges d'una dona de Granada empipada perquè la missa era en català, s'han fet virals a les xarxes socials.Amb frases com «No tinc gaire cultura, però crec que això es Espanya» o «Estic a Espanya o a Mèxic?» aquesta granadina no amaga que el català li era un idioma desconegut, però assegura que «s'entén tot».