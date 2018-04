Un estudi sosté que Jesús va ser víctima de violència sexual

Dos estudiosos volen relacionar la figura de Jesucrist amb el moviment #MeToo

Actualitzada 31/03/2018 a les 20:48

Katie Edwards, de la Universitat de Sheffield, al Regne Unit, i David Tombs, de la Universitat de Otago, Nova Zelanda, han elaborat un article en el qual sostenen que Jesús ha de ser reconegut com una víctima de violència sexual, atenent al relat del seu turment als Evangelis. En concret, l’estudi fa referència al passatge de la Passió de Crist. Es tracta de la desena estació del Via Crucis, on les Escriptures diuen que Jesús és «despullat de les seves robes». Segons Edwards i Tombs, es tracta d’una mostra d’humiliació i violència. Es basen en què despullar els presoners per degradar-los era una qüestió romana. Ambdós estudiosos consideren que exposar el cos nu d’una persona per a què d’altres es riguin d’ell i l’avergonyeixin, és una forma de violència sexual. Els autors consideren que el gènere masculí de Jesús no invalida la seva teoria. Afirmen que si hagués estat una dona, ningú dubtaria que l’acte de despullar-lo forçosament seria violència sexual. És per això que Edwards i Tombs afirmen que aquest fet hauria d’apropar l’Església al moviment #MeToo.