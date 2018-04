ElRubius podria haver establert un nou rècord històric de visites en directe a Youtbe

El famós ‘youtuber’ va organitzar un torneig de Fortnite amb 99 ‘youtubers’ més que va superar el milió de visites en directe

Actualitzada 31/03/2018 a les 12:07

El canal de Youtube de ElRubius és un dels més vistos del món però ara aquest ‘youtuber’ podria haver assolit un nou rècord, tot i que ara mateix encara és difícil de quantificar. El jove espanyol va organitzar un torneig de Fortnite, un joc molt de moda que consisteix en ser eliminar tants contrincants com puguis a base de dispars i estratègies per ser l’únic sobrevivent dels 100 participants. Per al torneig va invitar als 99 ‘youtubers’ més importants d’Espanya i Llatinoamèrica, a banda d’ell. El torneig va durar més de tres hores i mitja i mentre ElRubius feia el directe, més d’un milió de persones van accedir al seu canal de Youtube per veure-ho. El propi Rubius, mentre jugava, va anunciar als seus seguidors que havia aconseguit establir un nou rècord mundial de visites, més d’un milió d’espectadors. Ara, encara cal esperar el nombre total d’espectadors que va tindre aquest torneig, ja que la resta dels 99 ‘youtubers’ també van retransmetre’l pels seus canals.