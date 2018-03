Grava un vídeo donant wasabi a la seva filla i l'acusen d'abús infantil

El wasabi és un condiment de color verd que pica molt i que normalment s'utilitza per acompanyar el sushi o el sashimi

Actualitzada 22/03/2018 a les 18:23

Una dona ha estat acusada d'abús infantil per penjar un vídeo al seu compte personal de Facebook donant wasabi a la seva filla menor d'edat. (El wasabi és un condiment de color verd que pica molt, i que normalment s'utilitza per acompanyar el sushi o el sashimi).Cal recordar que existeix una moda a les xarxes socials en la qual les mares mostren vídeos dels seus fills provant per primera vegada, per exemple, una llimona, i mostrant la reacció dels petits de la casa. El vídeo ha incendiat a alguns usuaris que l'acuden d'abusar de la seva filla. La mare li pregunta a la nena si vol provar el wasabi, i la petita li respon que no. La mare insisteix, i amb un pal n'agafa una mica, li deixa olorar i li introdueix una mica de wasabi a la boca. El resultat és l'esperat: la nena comença a plorar i acaba demanant ajuda a la seva mare, a causa de la picor.Alguns usuaris veuen la reacció de la nena com quelcom adorable, altres opinen que el wasabi podria ofegar-la. La veritat és que aquest condiment és potencialment beneficiós, ja que són conegudes les seves propietats antiinflamatòries i l'ajuda digestiva que comporta la seva ingesta. Això si, sempre en dosis moderades.