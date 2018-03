Una gossa ajuda a un menor autista a superar una crisi

La gossa va reaccionar quan va veure que el menor es va estirar a terra com a conseqüència del so estrident d'un petard

Actualitzada 21/03/2018 a les 19:08

El Autismo son 365 Días.

Tiraron un petardo justo debajo de mi ventana. Nicolás se tiro al suelo. Podría haberse desencadenado una crisis. Pero estaba ella. Esto solo es un fragmento.Estuvo con él media hora. Es,otra Heroina sin Capa pic.twitter.com/XxBhypXSdO — Belen (@belen_beleng) 19 de març de 2018

La usuària de Twitter @belen_beleng ha publicat un vídeo que mostra com la gossa de la família ajuda al seu fill, que pateix autisme, i evita que pateixi una crisi nerviosa. El motiu: havien tirat un petard al carrer, al costat del domicili on es trobava @belen_beleng i el menor amb autisme, la gossa va reaccionar quan va veure que el menor es va estirar a terra com a conseqüència del so estrident del petard. Tal com diu @belen_beleng «una heroïna sense capa».