Amaia es dibuixa pèls a les aixelles a les imatges de les revistes que signa

Actualitzada 20/03/2018 a les 18:58

Hoy porfin eh recibido mi revista Firmada por la reina @Amaia_ot2017 .Mi gran sorpresa que al abrirla Amaia se pinto unos pelos en los sobacos. Y yo que creía que esta magnifica foto no podía tener más fuerza. Ella lo ha conseguido. Gracias pic.twitter.com/nhmhHeFzfs — Nicole Morell AMAIER ORGULLOSA! (@nico04ml) 12 de març de 2018

10. Más ejemplos de revistas pintadas por Amaia: pic.twitter.com/jwNOa4wiGY — Llueve por no llorar (@Aquella_lluvia) 19 de març de 2018

La flamant guanyadora d'Operación Triunfo, Amaia Romero, ha tornat a mostrar el seu compromís amb la causa feminista després de signar revistes a alguns fans, i dibuixar-se el pèl de les aixelles que prèviament havia estat esborrat amb Photshop pels editors de la publicació.Les fotografies que va publicar La1 sobre l'última gala d'OT i que va distribuir a diversos mitjans, mostren les aixelles de la cantant perfectament depilades i sense rastre de borrissol, ni tan sols cap ombra projectada! Amb frases com «¿Sabes qué? Que no me voy a depilar las piernas, porque las mujeres también tenemos pelo» Amaia s'ha guanyat al públic més feminista, i les xarxes no han tardat a reaccionar.