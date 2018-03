Amb el lema Wouldn't change a thing (No canviaríem res), volen que la societat prengui consciència sobre aquesta síndrome

Actualitzada 19/03/2018 a les 17:41

Amb el lema Wouldn't change a thing (No canviaríem res) de la cançó A thousand years de la cantant nord-americana Christina Perri, 50 mares amb fills amb síndrome de Down han protagonitzat un vídeo que arrasa a les xarxes, que vol que la societat prengui consciència sobre aquesta síndrome que viuen milers de famílies.Aquestes mares formen part del grup Designer Gener, format per pares que van tenir un fill amb síndrome de Down entre el 2013 i el 2014. La cantant Perri i el seu marit, van donar el vistiplau a l'ús de la cançó per aquest vídeo, i han volgut donar suport a la iniciativa.