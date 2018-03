Pírcings als dits com anells de boda

Una tendència de perforar-se els dits s’ha fet viral a través de les xarxes socials

Actualitzada 17/03/2018 a les 17:51

Una nova tendència s’ha començat a fer viral a les xarxes socials. Es tracta d’una moda per demostrar l’amor i compromís a la parella, d’una forma dolorosa i que pot ser perillosa, perforant-se el dit anul·lar. Hi ha molta varietat, des de pírcings amb brillants fins a anells implantats sota la pell.Les perforacions dèrmiques solen constar de dos parts, una placa que es col·loca sota la pell i una peça de joieria, intercanviable, que es veu a la superfície. Els metges avisen del perill que pot suposar fer-se aquestes perforacions. Un pírcing al dit implica un major temps de curació, un any aproximadament, i cal anar molt en compte de què no s’enganxi amb res i netejar molt la zona, ja que les mans estan en contacte amb molts gèrmens.