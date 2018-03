Més de cincuanta obrers per arreglar una vorera de 200 metres a Granada

El vídeo s'ha fet viral a les xarxes

Actualitzada 16/03/2018 a les 18:58

Así gasta el dinero el Ayuntamiento de Granada. Y lo dice un granaíno. Un aplauso al que es capaz de denunciar estás barbaridades pic.twitter.com/UEyNMuPeNs — Chema Clavero (@jm_clavero) 14 de març de 2018

Un vídeo de 52 obrers arreglant una vorera de 200 metres a Granada s'ha fet viral a les xarxes. El lloc, on fan les obres, és una obra finançada pel Programa de Fomento de de Empleo Agrario.Al vídeo se sent l'usuari que grava dient «Així és com es gasta els diners l'Ajuntament de Granada». «Allí dos, perquè no se'ls caigui la bandera», senyala en veure a dos operaris que estan parats aguantant una bandera.