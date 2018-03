Una endevinalla que s'ha fet viral a les xarxes i que busca despertar consciències

La resposta és senzilla però poca gent es capaç resoldre l'endevinalla a la primera

Actualitzada 09/03/2018 a les 19:02

Un pare i el seu fill viatgen amb cotxe i tenen un accident greu. El pare mor i porten el fill a l'hospital perquè necessita una operació d'emergència complexa, per la qual truquen a una eminència mèdica. Però quan entra al quiròfan diu: «No el puc operar, és el meu fill». Com s'explica això?

Si no l'has resolt i vols una mica més de temps, no segueixis llegint!

El mitjà BBC Mundo ha realitzat un vídeo, que s'ha fet viral en pocs dies, i que busca despertar consciències, principalment la de cada persona que accepti el repte, i pretén explicar moltes de les coses que passen en la nostra societat.El repte és el següent:La resposta al repte és senzilla: l'eminència mèdica és la mare del nen. Es tracta doncs d'un repte senzill, que no tothom és capaç de respondre. Una dona no pot ser metge o cirurgiana? És clar que si, i per aquest motiu cal parlar del concepte científic de 'parcialitat inconscient o implícita'. Es tracta de certs prejudicis que venen implícits en l'educació que rebem des de ben petits, i fan que al nostre cervell es creïn certes associacions neuronals que relacionen, de manera inconscient, certs conceptes. Com en la imatge d'un llibre infantil on a vegades trobem homes que són metges i dones que són infermeres.Si no has aconseguit respondre a l'endevinalla, no significa que siguis una persona masclista, però hauràs pogut comprovar de primera mà com certes associacions que formen part del nostre dia a dia, creen prejudicis de gènere, en aquest cas, i en d'altres de raça, religió o estatus social.