Messi presenta el seu tercer fill a través de les xarxes socials

El jugador argentí va publicar una foto explicant que tot ha anat bé

Actualitzada 11/03/2018 a les 12:59

Leo Messi es va perdre el darrer partit de lliga del Barça, que enfrontava als catalans contra el Málaga. L’argentí es va quedar a Barcelona per acompanyar la seva dona en el naixement del seu tercer fill, a qui li han posat Ciro. El nadó va néixer el passat dissabte i Messi va penjar una foto a Instagram per donar-li la benvinguda i presentar-lo als seus seguidors. El jugador blaugrana va aprofitar la foto per comunicar que tot havia anat bé i tan el seu fill com la seva dona es trobaven en bon estat.