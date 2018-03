Agafa l'iPhone de la seva mare i l'inhabilita pels pròxims 47 anys

La dona va fer un reset al dispositiu, ja que «no podia deixar passar 47 anys i dir-li al meu nét: Mira què va fer el teu pare».

Actualitzada 09/03/2018 a les 19:40

El passat mes de gener un nen de Shanghai va deixar inhabilitat l'iPhone de la seva mare pels pròxims 25 milions de minuts, és a dir, 47 anys. Segons informa el mitjà South China Morning Post, el menor va ingressar repetidament el codi de desbloqueig de manera incorrecta perquè no podia accedir a cap aplicació.El mitjà xinès es va posar en contacte amb un tècnic d'Apple per tal de buscar una solució a la 'víctima' d'aquest incident. La resposta del tècnic va ser senzilla, o esperava mitja vida, o li feia un reset al dispositiu. La mare va decidir optar per la segona opció, ja que «no podia deixar passar 47 anys i dir-li al meu nét: Mira què va fer el teu pare».