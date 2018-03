Les condicions laborals d'una professora l'any 1923

Les xarxes s'han indignat amb la imatge d'aquest contracte que incloïa clàusules com no vestir roba amb colors brillants

Desde fa uns dies corre per internet una imatge que mostra el tipus de contracte laboral que tenien les professores que exercien durant l'any 1923. Aquest document pertany al capítol 3 del llibre 'Maestros y textos' escrit per Michael W. Apple i publicat per l'Editorial Paidós. Alguns blogs i pàgines webs s'han fet ressó del document, i cal aclarir que segons publica la web pilarjerico.com el seu origen no és espanyol, pertany als Estats Units.El text mostra les clàusules d'un contracte que en l'actualitat sembla inversemblant. La dona que signava el contracte havia d'acceptar diverses clàusules i si les incomplia, automàticament quedava anul·lada la relació contractual entre les dues parts. La primera clàusula, per exemple, era no casar-se, però no és la més surrealista, la dona contractada tampoc podia caminar en companyia d'homes i, com a molt, havia de ser a casa a les 20 hores i fins les 6 del matí. La contractada tampoc podia abandonar la ciutat sense el permís del president del Consell de Delegats.Aquestes només són algunes de les clàusules d'un text vergonyós.