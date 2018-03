Emotiva reacció d'una mare en saber que la seva filla té síndrome de Down

El vídeo publicat a les xarxes ja frega les 160 mil reproduccions

Actualitzada 04/03/2018 a les 12:46

Amber Rojas, una dona de 35 anys de Texas, i el seu home Fernando van voler esperar al naixement del seu cinquè fill per saber el sexe del nadó però aquesta no va ser l’única sorpresa que es van endú. Finalment, el nadó va néixer el passat mes de febrer, una nena que van anomenar Amadeus i el que més ha cridat l’atenció d’aquest part ha estat la reacció de la seva mare, Amber, en veure que la seva filla tenia síndrome de Down i això ha enamorat a les xarxes socials. El vídeo , publicat aquesta setmana a Facebook per Birth Unscripted, ja compta amb més de 159 mil reproduccions. «Quan vaig mirar cap avall, ho vaig veure. Ho vaig veure a la cara del meu nadó» La mare explica que mentre estava embarassada ja sentia que aquesta vegada era diferent a les altres, tot i que durant l’embaràs no hi hagués cap senyal que indiqués que tindria un nadó amb Down. Després del naixement de Amadeus, la seva mare assegura que ho vol saber tot sobre els nadons amb síndrome de Down per poder cuidar millor a la seva filla. «No ens importa que tingui síndrome de Down perquè tots estem bojos per ella i els seus cromosomes», va explicar la mare.