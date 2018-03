Whatsapp notificarà si el missatge enviat no és teu

També permetrà reenviar stickers des d’altres converses

Actualitzada 03/03/2018 a les 11:08

La novetat que prepara l'aplicació de missatges instantanis ajudarà a l'autenticitat dels missatges rebuts. Whatsapp et permetrà comprovar si el missatge enviat està escrit per la persona amb la qual parles o l'ha reenviat. Es tracta d'un truc de l'aplicació Telegram que ara copiarà Whatsapp. No notificarà que d'on s'ha extret el missatge però s'identificarà com a missatge reenviat. Una altra de les novetats és la de reenviar stickers des d'altres converses, però cap d'aquestes innovacions tenen data de llançament.