Actualitzada 02/03/2018 a les 18:14

Amaia: los chicos tienen una tele con play y nosotras no tenemos una mierda

Ricky: y vosotras que tenéis?

Amaia: un espejo#UnaTeleConPlayParaLasChicas por favor pic.twitter.com/f4V8pG42UU — Miss. Avocado✨ (@CaserioShore) 2 de març de 2018

La guanyadora d'Operación Triunfo, Amaia Romero s'ha convertit en la veu de moltes feministes del nostre país, per comentaris i reflexions que ha fet tant dins com fora de l'Acadèmia d'OT. Ara, durant els assajos del primer concert de la gira nacional d'Operación Triunfo, al Palau Sant Jordi de Barcelona, Amaia hi ha tornat.El seu company Ricky Merino va publicar un vídeo a Instagram que mostrava la indignació d'Amaia: Els nois tenien al camerino una Playstation, i al camerino de les noies, què hi havia? Res, un mirall! Sota el hashtag #UnaTeleConPlayParaLasChicas el vídeo l'han vist de moment més de 50.000 persones, i s'ha convertit en una nova reivindicació feminista.